In een derde van de Vlaamse gemeenten worden de Europese normen inzake luchtvervuiling overschreden. Dat blijkt uit de resultaten van de actie CurieuzeNeuzen, waarbij 20.000 Vlamingen in de maand mei de concentratie stikstofdioxide (NO2) in hun straat meetten. in Halle-Vilvoorde zijn er in het...