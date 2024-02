De Woluwe komt boven water: “Je kan hier opnieuw vissen en ijsvogels bewonderen”

Iedere maand leest onze redactie de Randkrant op zoek naar interessante persoonlijkheden of uniek onderwerpen. Dit keer viel ons oog op de Woluwe . De rivier, die stroomt door Zaventem, Vilvoorde, Machelen en Kraainem, is voor veel inwoners een onbekende waterloop. Dat komt vooral omdat de rivier zich ondergronds bevindt maar stilaan komt daar meer een meer verandering in.

Met het strategische project 'Leve(n)de Woluwe' wil de Vlaamse Milieumaatschappij samen met het Regionaal Landschap Brabantse Kouters, het Departement Omgeving en de betrokken gemeenten de Woluwe terug boven water laten komen. “De Woluwe was vroeger een heel belangrijke ader voor de streek, die de mensen van water om van te leven en ook om hun graanmolens te laten draaien”, zegt Margot De Groote van Regionaal Landschap Brabantse Kouters. “Maar in de loop van de industriële revolutie zijn die graanmolens papiermolens en nog later industrie geworden. De Woluwe is dan een zwaar vervuilde en stinkende beek geworden.”

Met het openleggen van de Woluwe komt daar verandering in. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) startte al werken in Zaventem en Diegem. “We hebben een stuk grond weggepakt en de oevers steiler gemaakt zodat er eigenlijk meer contact is en meer beleving tussen de mensen die er lopen”, zegt Laetitia Lopez-Mendes van de Vlaamse Milieumaatschappij. “De kwaliteit van het water is sterk verbeterd. Je kan hier opnieuw vissen, witte reigers en ijsvogels spotten. Maar er is nog werk aan de winkel en dat proberen we eigenlijk de komende jaren te verbeteren.”

Langs de Woluwe weerspiegelen razende auto's en verschillende woonblokken de drukte en de verstedelijking van dit gebied. Daarom heeft een groene ruimte hier zeker zijn plaats. “Enerzijds in de strijd tegen wateroverlast, maar ook om de leefbaarheid te vergroten. De regio is verstedelijkt, door dit project maken we opnieuw natuurgebieden waar mensen kunnen vertoeven in het groen”, zegt Lopez-Mendez.