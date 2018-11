Defecte lift na maand weer hersteld

Aan de Verbindingsweg in Grimbergen is de lift in een flatgebouw, die al een maand defect was, eindelijk weer hersteld. Tot grote vreugde van de bewoners van de flat...

De lift werd gisteren eindelijk hersteld. Die herstelling liet zo lang op zich wachten omdat speciaal een vervangstuk moest gemaakt worden. Veel van de bewoners van de flat, van wie er een paar slecht te been zijn, zeiden in ons nieuws van maandag nog dat ze zich gevangen voelden.

Intussen meldt een kijker dat ook de lift in het sociaal appartementsblok Konkelgoed in Opwijk al 2 weken buiten dienst is. Ook dat gebouw is eigendom van Providentia. De sociale huisvestingsmaatschappij verwacht dat ook de lift in Opwijk eerstdaags zal worden hersteld. Providentia zegt dat in al haar appartementsblokken momenteel renovatiewerken worden uitgevoerd om er voor te zorgen dat de liften voldoen aan de nieuwste veiligheidsnormen.