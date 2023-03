Delhaize wil al haar 128 supermarkten in eigen beheer overdragen aan zelfstandigen. In onze regio gaat het om een tiental warenhuizen. In heel wat vestigingen heeft het personeel het werk neergelegd. Uit protest blokkeert een wagen in Asse de ingang van het warenhuis. De operatie zal ook leiden tot jobverlies op de hoofdzetel in Zellik. "Horror”, noemt Kristel Van Damme van de christelijke vakbond de plannen van Delhaize.

Delhaize wil alle 128 winkels overdragen aan zelfstandigen, wagen blokkeert warenhuis in Asse

Op een bijzondere ondernemingsraad vanochtend heeft Delhaize aangekondigd dat het wil stoppen met de uitbating van warenhuizen en die allemaal wil overdragen aan zelfstandigen. Delhaize heeft vandaag 128 winkels in eigen beheer, 636 worden al uitgebaat door zelfstandigen. Met het afstoten van de winkels wil Delhaize besparen. “Ik begrijp ten volle dat deze aankondiging voor de nodige emoties kan zorgen, maar ik ben ervan overtuigd dat dit groeiplan de enige optie is om een duurzame toekomst te garanderen voor ons bedrijf, onze winkels, onze partners en onze medewerkers”, zegt Xavier Piesvaux, CEO van Delhaize.

Alle werknemers zouden bij de overstap naar zelfstandigen een andere werkgever krijgen, maar hun huidige loon- en arbeidsvoorwaarden wel kunnen behouden. Al twijfelen de vakbonden daar sterk aan. "Een aanslag op het personeel, want in franchisewinkels zijn de voorwaarden minder", klinkt het bij de socialistische vakbond. “Horror”, klinkt het bij Kristel Van Damme van de christelijke vakbond. “Een regelrechte aanval met maar één doel: besparen op de rug van de personeelsleden. Dat is onaanvaardbaar. Regering, doe iets aan de ongebreidelde openingen van supermarkten.”

Op de hoofdzetel in Zellik wordt door de operatie wel banenverlies verwacht. “Het aantal vertrekken zal tot een minimum beperkt worden. Delhaize start zo snel mogelijk het overleg met de werknemersvertegenwoordiging op”, klinkt het. Uit protest heeft het personeel in heel wat vestigingen het werk neergelegd. In Asse blokkeert een wagen de ingang van het warenhuis.