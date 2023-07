Demir zet 9 hectare om in natuurgebied

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir zet 9 hectare in onze regio om naar openbare ruimte. Het gaat om plekken in Affligem, Kampenhout, Merchtem en Zemst waar nu woningen, harde recreatie of zes industrie kon komen.

Demir wil gebieden met een harde bestemming die een hoog overstromingsrisico hebben, permanent vrijwaren van bebouwing. Daarom wordt over heel Vlaanderen 80 hectare aan harde bestemmingen omgezet in bouwvrij openruimtegebied. Het gaat om 1,5 hectare woonuitbreidingsgebied in Affligem, 2 hectare voor openbaar nu in Kampenhout, 4 hectare woongebied in Merchtem en 1,6 hectare dagrecreatiegebied in Zemst.

“Een ondergelopen kelder, een overstroomde living en veel waterschade: niemand die dat wil. Daarom zijn we twee maanden geleden gestart met de eerste van de 120 dossiers goed te keuren die watergevoelige open ruimte zal vrijwaren van bebouwing. Vandaag volgt de volgende ronde. We doet dit niet enkel in het belang van ons leefmilieu en waterhuishouding, maar vooral ook om de Vlaming een hoop miserie te besparen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir.