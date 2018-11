Bij Bpost is de staking ondertussen al toe aan dag drie. Ook vandaag leggen heel wat postbodes het werk neer. Aan verschillende distributiecentra, waaronder dat van Halle, verzamelden vorige nacht en vanmorgen heel wat ontevreden werknemers.

Derde dag staking bij Bpost: is het einde in zicht?

In Leuven, waar het grootste stakingspiket van de provincie te vinden is, gaat een twintigtal stakers door tot de middag. Niet enkel de toekomstplannen zinnen het personeel van Bpost niet, ook de huidige werkomstandigheden leiden tot frustraties. “Het is vooral de constante werkdruk,” aldus Rudi Arnalsteen van ACOD Vlaams-Brabant, “het wordt de hoogste tijd dat Bpost inziet dat het zo niet verder kan.”

Onder meer in Ternat is er een gebrek aan postbodes. Daardoor worden verschillende postrondes op normale werkdagen overgeslagen. “Een paar weken geleden waren daar 25 shifts niet verzekerd. Gevolg is dat de bevolking dus ook problemen ondervindt,” aldus Arnalsteen.

Geen garanties

In Vlaams-Brabant was 96 procent van de postbodes vandaag bereid om te staken. Met amper postbedeling tot gevolg. De staking duurt normaal tot dinsdag, maar die periode kan nog verlengd worden, klinkt het. “Dat hangt af van het overleg dat onze nationale secretarissen van alle vakbonden hebben met CEO Koen Van Gerven. De onderhandelingen zijn zwaar, maar zien die positief tegemoet. We hopen dus dat onze staking niet langer dan een week moet duren, maar kunnen helaas niks garanderen,” besluit Arnalsteen.