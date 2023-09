Derde keer stromijt in brand, landbouwer denkt aan kwaad opzet: “We hebben vermoedelijk met een pyromaan te maken”

In Peizegem vatten op een kouter in een paar jaar tijd voor de derde keer strobalen vuur. “Er is een pyromaan aan het werk, die moet gestopt worden”, zegt eigenaar van de stromijt Stijn Moreels (24). Hij looft een beloning uit van 2.500 euro voor de gouden tip.

Landbouwer Stijn was gisteravond hooi aan het binnenhalen, toen een vriend hem opbelde met de melding dat zijn stromijt in brand stond. “Ik ben direct met mijn verreiker ter plaatse gereden en ben begonnen om 600 grote botten stro open te trekken”, zegt Stijn. “Plots merkte ik een voertuig op, vlak naast een brandende hoop stro, die nog maar net in brand stond op dat moment. De persoon in de wagen schrok en reed tegen hoge snelheid over het open veld weg. In plaats van te helpen, zoals de andere mensen die op het veld kwamen, vluchtte die dus weg.”

De man die vluchtte, reed met een grijze gezinswagen, een ouder model, type Opel break volgens Stijn. “Opvallend was dat heel het voorlicht was ingedeukt, net als de carrosserie errond. De brandweer kwam ter plaatse, maar helaas ging het stro in vuur en vlam op. Ik heb aangifte gedaan bij de politie”, gaat Stijn verder. “Ik geef een beloning van 2.500 euro voor de gouden tip die naar de persoon in kwestie of het voertuig kan leiden. Dat is het mij waard, want die man moet gestopt worden.”

De brandweerzone Vlaams-Brabant West moest urenlang nablussen, want de stromijt moest helemaal uit mekaar worden getrokken. Samengeperst stro is immers heel moeilijk te blussen. Tips over het voertuig of de bestuurder ervan, zijn welkom via een persoonlijk bericht op de Facebookpagina van Stijn Moreels of bij de politiezone AMOW.