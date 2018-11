Derde moordenaar Kitty komt voorlopig niet vrij

Kitty werd in 2007 in Lot bij Beersel doodgeschoten toen ze samen met haar collega werd opgeroepen voor een homejacking. De drie daders werden in 2011 veroordeeld tot 30 jaar cel. Eén dader werd in september vrijgelaten onder elektronisch toezicht. Iets later wou een tweede dader ook vervroegd vrijkomen, maar zijn eis werd niet ingewilligd. De derde gangster, die de politiecombi onder vuur nam, trekt zijn aanvraag nu dus zelf in.