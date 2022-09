Derde overval op Carrefour Express buurtwinkel in twee weken tijd

Vanmorgen is voor de derde keer in twee weken tijd opnieuw een Carrefour Express buurtwinkel in Vilvoorde overvallen. Twee verdachten stapten de winkel binnen met een handvuurwapen. Onder bedreiging moest het personeel geld afstaan.

Na de overval vluchtten de studenten weg in een grijs voertuig. Het parket opende een onderzoek en gaat na of er mogelijke verbanden zijn met de eerdere feiten. De Carrefour Express werd ook al op 29 augustus en op 4 september overvallen. Niemand raakte gewond.

Burgemeester Hans Bonte (Vooruit) reageert verbolgen op de overval. “We moeten er alles aan doen om deze plaag een halt toe te roepen. Helaas kunnen we er niet om heen dat onze politie te weinig mensen en te weinig middelen heeft om nog efficiënter te kunnen optreden en preventief de nodige inspanningen te doen. Het wordt stilaan duidelijk dat de minister van Binnenlandse Zaken wakker moet schieten.”

Bonte wijst ook opnieuw op de afvoering van het Kanaalplan: “Het is noodzakelijk om de verdere afbouw van dat plan meteen te stoppen, want we geraken er personeel door kwijt terwijl we net meer mensen nodig hebben.” Als voorzitter van het politiecollege van de zone VIMA wil Bonte nog meer: “Ik wens de directie installatie van een Flitsteam dat de handelszaken beter beschermt. Deze aanpak heeft in het verleden al gewerkt, maar door het tekort aan politiemensen kan VIMA dergelijke teams niet meer zelf bemannen.”