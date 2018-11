Derde 'Stand van de Rand' in Living Tomorrow

In Living Tomorrow had vanmorgen de derde editie van 'Stand van de Rand' plaats. Tal van mandatarissen en vertegenwoordigers van organisaties en administraties kwamen bij elkaar om van gedachten te wisselen over een aantal actuele thema's in de Vlaamse Rand.

Het was Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn die de mandatarissen en vertegenwoordigers als eerste toesprak in Living Tomorrow. Net als tijdens de 2 vorige edities kwamen tijdens het colloquium ook deze keer een paar hete hangijzers aan bod. Zo was er veel aandacht voor het thema mobiliteit, waarbij de nakende werken aan de Ring, de plannen voor de fietssnelwegen en de trambussen aan bod kwamen.

Ook onderwijs is een thema dat net als de vorige edities veel aandacht kreeg. Deze keer werd ingezoomd op de nieuwe capaciteitsmonitor. Tot slot gaf Anne-Sophie Bakker van Vlabinvest een uiteenzetting over de werkwijze van Vlab(zorg)invest, geÏnstalleerd om het aanbod inzake welzijns- en gezondheidsvoorzieningen uit te breiden.

De vele vragen uit het publiek bewezen dat de thema's echt wel leven in de Vlaams Rand. Het slotwoord was voor provinciegouverneur Lodewijk De Witte. In de namiddag is er ook nog een rondleiding voorzien in Living Tomorrow.