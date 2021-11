Derde verdachte van home-invasion Steenokkerzeel opgepakt

De politie heeft een derde verdachte van de gewelddadige home-invasion in Steenokkerzeel opgepakt. De bewoners raakten bij die overval levensgevaarlijk gewond. Maandag werden al twee verdachten opgepakt in Limburg, onder wie de neef van één van de slachtoffers.

In de nacht van vrijdag op zaterdag bellen rond 2 uur drie personen aan bij een woning in De Kerchove d'Exaerdestraat in Steenokkerzeel. “Ze eisen de autosleutels, de boorddocumenten van de voertuigen, geld en vuurwarpens”, vertelt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde. “De daders dringen het huis binnen. De bewoners, een 57-jarige man en een 54-jarige vrouw, incasseren messteken en slagen. Het koppel wordt vervolgens gekneveld met tape en kabelbinders aan handen en voeten.”

Nadat de daders vertrokken zijn met onder meer twee voertuigen, een bankkaart en een gsm, kan de vrouwelijke bewoonster de buren alarmeren. Zij verwittigen de hulpdiensten. De slachtoffers worden afgevoerd naar het ziekenhuis. Gisterenavond verkeerden ze beiden nog in levensgevaar.

Twee verdachten werden gelokaliseerd in een café in de Limburgse gemeente Bilzen. “Het koppel uit Kortrijk werd maandagochtend met behulp van de speciale eenheden opgepakt”, verduidelijkt Vercarre. “De 35-jarige man is een neef van het vrouwelijke slachtoffer.” De onderzoeksrechter heeft de twee verdachten aangehouden. Gisteren werd ook een derde verdachte opgepakt in Kortrijk. Het gaat om een 38-jarige man uit Harelbeke. Hij verschijnt vandaag voor de onderzoeksrechter. “Het motief voor de feiten is voorlopig nog onduidelijk’, besluit Vercarre.​