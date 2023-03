Ongediertebestrijder Kurt Bellon (50) uit Malderen kan het nog niet geloven. “In vijftien maanden tijd heb ik een derde witte albino-mol gevangen, terwijl slechts één op de 15.000 mollen wit is. Dit is zo uniek, dat ik hem deze keer zal laten opzetten door een taxidermist”, zegt Kurt.

Derde witte mol gevangen in 15 maanden: “Dat is zo zeldzaam, deze keer zet ik hem op”

Kurt Bellon uit Malderen is de mollen- en rattenvanger van de gemeente Londerzeel en ook zaakvoerder van bestrijdingsfirma Antimal. “Vijftien maanden geleden had ik al een witte mol kunnen strikken in de Houtmolenstraat in Opdorp (Buggenhout.)”, vertelt de mollenvanger trots.

“Een albino komt één keer om de 15.000 mollen voor. Dat was dus al uitzonderlijk. Maar in dezelfde buurt kon ik begin januari dit jaar een tweede witte mol vangen. Nu heb ik op drie kilometer van de eerste vangst in een paardenweide opnieuw een witte mol gevangen. Er moet hier in de buurt een albino-bloedlijn zijn.”

Warm

“Normaal geef ik de mollen terug aan de natuur en worden ze verorberd door roofvogels of andere roofdieren. Maar deze witte mol was speciaal. Hij was nog warm toen ik hem aantrof in de mollenklem. Hij moet minder dan uur ervoor in de val zijn gelopen.”

“Hij had een klein beetje een oranje en gouden tint aan de voorpoten, rug en nek. Dat is een pigmentfout. Deze keer besliste ik om de mol te laten opzetten door een taxidermist. Ik heb de mol meteen in de diepvriezer gestoken. Dat is nodig omdat die anders z’n vacht zou verliezen. Hoe sneller je dat doet, hoe beter om het dier daarna op te zetten. Het zal ook éénmalig zijn, ik laat normaal nooit dieren opzetten.”

Geen naam

Maar voor deze mol maakt Kurt Bellon een uitzondering. “Een derde witte mol vangen en dan eentje met een speciale tint, dat is toch uniek”, gaat Kurt verder. “Maar ik ga het diertje geen naam geven hoor, het is gewoon iets dat ik wil bijhouden. Zo’n trofee voor de derde keer vangen, is het resultaat van hard werken.”

“Ik ben alle dagen met de job als mollenvanger bezig, zo vergroot je natuurlijk de kans dat je een witte mol vangt. Maar ik vang dus alle mollen, naast ook ratten en muizen. Ik verdelg ook wespennesten.” Kurt merkt ook op dat albino-mollen niet oud worden in het wild omdat ze door de witte kleur teveel opvallen en een gemakkelijke prooi zijn voor roofdieren.