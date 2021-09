Dertien klaslokalen beschadigd door openstaande kraantjes

260 leerlingen van Vrije Basisschool Sint-Jozef uit Wemmel kunnen vandaag niet naar school. Hun klaslokalen raakten afgelopen weekend beschadigd door kraantjes die niet waren dichtgedraaid. “In dertien klassen, verspreid over drie verdiepingen, is er waterschade”, verduidelijkt directeur Karien Roels.

Enkele weken geleden zamelde de Sint-Jozefsschool nog materiaal in voor scholen uit Wallonië die werden getroffen door de wateroverlast. Afgelopen weekend kreeg de bassischool uit Wemmel zelf te kampen met waterschade. “Watermaatschappij Farys vernieuwde vorige week de nutsleidingen in de Raedemaekerlaan. In onze school kwam tijdelijk geen water uit de kraantjes, maar vrijdagavond werd de watertoevoer opnieuw aangesloten”, doet directeur Karien Roels het verhaal. “Omdat er overdag geen water uit de kraantjes kwam, zijn enkele kinderen wellicht vergeten om ze opnieuw dicht te draaien.”

Na schooltijd overstroomden de spoelbakken op de hoogste verdieping. Het water sijpelde door de plafonds in de elektriciteit en de verlichting. Ook de onderliggende verdiepingen liepen onder water. Het probleem werd pas zondag opgemerkt. “Omdat de elektriciteit uitviel, ging het alarm af. Buurtbewoners hebben me gecontacteerd”, gaat de directeur verder. “Dertien lokalen zijn getroffen. De schade aan plafonds, de elektriciteit en de verlicht is groot.”

Noodopvang

Dertig leerkrachten snelden de directeur te hulp. “We hebben een hele dag staan dweilen, maar deze ochtend stonden de klaslokalen opnieuw blank. De plafonds en vloeren zijn doordrenkt met water”, stelt Roels vast. 260 leerlingen van de lagere school kunnen voorlopig niet naar school. In Gemeenschapscentrum De Zandloper is noodopvang voorzien. “Omdat onze kleuters in een apart gebouw zitten, kunnen zij wel naar school komen”, vult Roels aan. “Ook de sporthal en de refter bleven gespaard.”