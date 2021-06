Deze coronamaatregelen zijn vandaag versoepeld

De versoepelingen kunnen doorgevoerd worden omdat 80 procent van de 65-plussers en volwassenen met onderliggende aandoeningen gevaccineerd zijn. Ook de tweede voorwaarde, minder dan 500 coronapatiënten op intensieve zorg, is vervuld. Daarom mag je thuis vier mensen binnen ontvangen (kinderen niet meegeteld). In de tuin mag je maximaal met vijftig personen samenkomen, inclusief kinderen. Thuiswerken blijft verplicht, maar iedereen mag één dag per week terugkeren naar de werkvloer.

Een maand geleden mochten horecazaken hun terrassen opnieuw openen. Vanaf vandaag mogen cafés en restaurants ook binnen klanten ontvangen. De openingsuren zijn aangepast van 5 uur ‘s ochtends tot 23.30 uur ’s avonds. Ook nachtwinkels mogen tot 23.30 uur openblijven. Het algemeen verbod op verkoop van alcohol tussen 22 uur en 5 uur vervalt.

Tijdens evenementen ligt de limiet binnen op 200 aanwezigen of 75 procent van de zaalcapaciteit. Buiten zijn er 400 mensen toegelaten. In een feestzaal kan je 50 personen uitnodigen voor een feest of een receptie. Erediensten, huwelijken en begrafenissen zijn toegelaten met 100 personen binnen en 200 buiten.

Niet-professionele indoorsporten zijn weer toegestaan met 50 personen, buiten kan je met 100 mensen samen sporten. Fitnesscentra gaan weer open met ventilatieprotocollen. Ook bioscopen, bowlingzalen, publieke sauna’s, binnenspeeltuinen, tropische zwembaden, casino’s, speelautomaathallen en wedkantoren moeten bij de heropening aandacht besteden aan de ventilatie. Natuurparken, dierentuinen en pretparken mogen hun binnenattracties heropenen.

Kermissen, braderijen en rommelmarkten kunnen georganiseerd worden onder dezelfde voorwaarden als markten. Tijdens het winkelen is de tijdslimiet niet langer beperkt tot een halfuur. Gezinnen mogen opnieuw met meer dan twee personen gaan winkelen. Vorm je geen gezin, dan moet je de groep beperken tot twee personen (kinderen niet meegerekend).

Jeugdactiviteiten en kampen zijn toegestaan tot en met 50 personen en zonder overnachting. Wie terugkeert van een reis uit een rode zone, heeft vanaf de zomervakantie het Europees covid-certificaat nodig. Wie nog geen twee weken volledig gevaccineerd is, moet bij terugkeer een test ondergaan. In afwachting van het resultaat moet je in quarantaine.

Op 1 juli zouden er opnieuw versoepelingen doorgevoerd worden.