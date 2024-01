Diederik Aelbrecht trekt Vlaams Belang-lijst Roosdaal: "Ga voor Vlaams-nationale meerderheid"

In Roosdaal trekt Diederik Aelbrecht de Vlaams Belang-lijst bij de gemeenteraadsverkiezingen. De partij heeft de ambitie om opnieuw deel uit te maken van de gemeenteraad en in te breken in het gemeentebestuur. “Met de 33-jarige Diederik zetten we een jonge en talentvolle ondernemers in de koppositie”, klinkt het. Aelbrecht was één van de roergangers achter de heropleving van het Vlaams Nationaal Jeugdverbond (VNJ) in de streek en verdiende zijn strepen bij het Vlaamsgezinde Katholiek Vlaams Hoogstudentenverbond (KVHV).