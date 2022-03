Diegemse pastoor en ereburger Vital Orolé overleden

De Diegemse pastoor en ereburger Vital Orolé is overleden. Hij werd enkele dagen geleden opgenomen in het ziekenhuis van Vilvoorde. Daar overleed hij vandaag. Orolé werd 91 jaar.

Vital Orolé was ruim 65 jaar actief in de parochies van Diegem en Machelen. In 1956 werd hij aangesteld als onderpastoor in de gemeente, 14 jaar later werd hij er pastoor. In september werd Orolé gekroond tot ereburger van Diegem. Dat werd gevierd met een grote barbecue en een openluchtmis. Hij was meer dan zestig jaar proost bij de Chiro en zette zich ook in voor andere verenigingen.

Orolé werd enkele dagen geleden opgenomen in het AZ Jan Portaelsziekenhuis. Hij had wellicht een kleine hartaanval gekregen. De toestand van de pastoor was op dat moment al zeer slecht en is verder achteruitgegaan. Vandaag overleed hij in het ziekenhuis. Orolé werd 91 jaar.