Dierenasiel neemt zwerfkattenbeleid Zemst en Steenokkerzeel over

Het dierenasiel van Zemst staat vanaf volgend jaar in voor het zwerkattenbeleid in de gemeenten Zemst en Steenokkerzeel. Die overname komt er op vraag van de gemeenten zelf. Volgens het opvangcentrum toont ook Kampenhout interesse.

Vandaag is het zwerfkattenbeleid in handen van Vetas, maar de werking ingewikkeld. Zo moeten inwoners zich eerst tot hun gemeente richten die op haar beurt Vetas verwittigt. Na nieuwjaar kunnen inwoners meteen contact opnemen met het dierenasiel in Eppegem.

In het centrum worden de zwerfkatten gesterilisseerd en getest op aids. Daarna worden de katen terug vrijgelaten of ter adoptie afgestaan. Daarnaast blijft ook de gewone werking van het opvangcentrum bestaan. Ook gevonden of gewonde dieren worden in Zemst opgevangen.

De gemeenten blijven wel instaan voor de kosten van hun zwerfkattenbeleid. Het dierenopvangcentrum heeft er wel de nodige uitbreidingen voor moeten doen. Zo is het het aantal verblijven voor katten in quarantaine gestegen tot 20, vier keer meer dan nu het geval is.