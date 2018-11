Is er een dierenbeul aan het werk in Zaventem? Vanochtend heeft een man gehaktballen gevonden aan de Diegemstraat. Mogelijk zijn die gevuld met vergif. Enkele honderden meters verderop werden vorige al weer worsten gevonden.

De man vond de gehaktballen in het struikgewas, recht tegenover de secundaire school Zavo, op de hoek van de Diegemstraat en de Groenstraat. Hij heeft gehaktballen naar de politie van Zaventem gebracht. "In de gehaktballen zijn geen blauwe korrels aangetrofen, maar we nemen de zaak wel ernstig. We horen bij andere politiezones hoe we de gehaktballen nog anders kunnen testen op vergif. Maar voorlopig worden ze niet naar een laboratorium opgestuurd," laat de politiezone Zaventem aan RINGtv weten.

Volgens de politie is het niet duidelijk wie de gehaktballen in het struikgewas heeft gegooid en waarom. Hoe dan ook zit de angst er in bij de baasjes van honden. Amper 700 meter verderop, op de hoek van de Leerlooijerstraat en de Diegemstraat, werden vorige week zes worsten gevonden op straat. Mogelijk zijn ook die gevuld met vergif. En in Nossegem tot slot stierf begin november een 7-jarige labrador nadat die rattenvergif had gegeten. Dat vergif werd op het terras van zijn baasje gegooid.