Dierenopvangcentrum controleert katten op aids en leukemie

Het dierenopvangcentrum kreeg meldingen van mensen die bij hen een kat adopteerden over de ziektes. Het gaat om de virussen Feline Leukemie en Feline Immonudeficiëntie. Katten met één van deze virussen krijgen een soort van leukemie of aids, maar kunnen best oud worden. Ze moeten dan wel de juiste verzorging krijgen.

Ook al kost een test om te achterhalen of een kat besmet is minstens 25 euro, het dierenopvangcentrum wil zijn kop niet in het zand steken en wil weten waar het samen met eventuele adoptiebaasjes aan toe is. Intussen richt het centrum een aparte ruimte in voor katten met één van de ziektes, zo kunnen ze de andere katten niet besmetten en toch nog een goed leven leiden. Het centrum gaat de zieke katten dan ook niet euthanaseren.

Binnenkort organiseert het Dierenopvangcentrum een sensibiliseringscampagne. Ook wil het nauwer samenwerken met andere opvangcentra rond deze problematiek.