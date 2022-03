Dieselprijzen opnieuw gestegen: hoe reageer jij daar op?

Vandaag zijn de dieselprijzen nog maar eens gestegen. Nadat vorige week de 2 euro per liter werd overschreden, zijn de prijzen vandaag met nog eens 20 cent verhoogd. Pas jij je rijgedrag aan die prijzen aan? Let je meer op de prijs? We gingen polsen aan een pomp in Schepdaal.