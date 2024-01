Dieven breken in bij carnavalist Den Belleman: praalwagen beschadigd

Zondagnacht braken dieven binnen in de schuur van de Halse carnavalist Nico Van Tricht, alias Den Belleman. Ze stalen materiaal ter waarde van enkele honderden euro’s en beschadigde zijn praalwagen. Den Belleman was in 2022 Prins Carnaval.