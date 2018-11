Dieven breken dak van restaurant open in Meise

Afgelopen weekend hebben vier mannen ingebroken in restaurant Auberge Napoleon in Meise. Opvallend, de daders braken daarvoor het dak van het restaurant helemaal open, maar konden enkel een kleine som geld buit maken. De restaurantuitbater is op zoek naar getuigen.

In de nacht van zaterdag op zondag registreerden bewakingsbeelden hoe één inbreker rond vier uur het dak van het restaurant Auberge Napoleon opkroop, steunend op het hoofd van zijn kompaan. Daarna braken ze het dak van het restaurant, dat vlakbij Plantentuin Meise ligt, volledig open. Vervolgens raakten ze via een kast tegen de muur het restaurant binnen en stalen een kleine som geld. De restaurantuitbater is op zoek naar getuigen die zaterdagnacht rond vier uur 's nachts verdachte bewegingen en geluiden gezien of gehoord hebben. Volgens de eigenaar hadden de daders zeker een half uur werk om het dak open te breken. Het is al de zesde keer in evenveel jaar tijd dat Auberge Napoleon het doelwit is van dieven. Drie keer raakten ze ook effectief binnen. Van de vier daders ontbreekt voorlopig elk spoor.