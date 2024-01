Dieven sturen kat naar proces na mislukte diefstal bij bakker Stijn uit Perk: "Ik heb het gevoel dat ik mijn gezin niet meer kan beschermen"

Het parket van Halle-Vilvoorde eist 12 maanden cel tegen de twee Roemenen die in november bakker Stijn Vanderveken uit Perk hadden uitgelachen nadat ze waren vrijgelaten na een mislukte diefstal in de bakkerij. Na lang twijfelen besloot Vanderveken om vandaag toch aanwezig te zijn op het proces. “Ik ging eigenlijk niet komen, want hier in België heeft het systeem gewoon geen zin”, klinkt het moedeloos.

Op 13 november stond Stijns vrouw oog in oog met een dief, die in de keuken van de bakkerij haar handtas aan het doorzoeken was. De bakker kwam zijn echtgenote te hulp geschoten en slaagde er in de verdachte te overmeesteren, alsook diens vrouwelijke kompaan die de wacht hield. De twee verdachten bleken Roemenen te zijn die niet beschikten over een vast adres in ons land.

“Wij hebben als parket besloten om over te gaan tot een rechtstreekse dagvaarding”, klonk het op de zitting bij de openbaar aanklager. “Dit is dus is een snelrechtprocedure, waaruit blijkt dat we zeker met deze zaak aan de slag zijn gegaan. Het gaat om zeer laakbare feiten en de daders beseffen niet welke impact de feiten hebben op hun slachtoffers. Ik vraag de rechtbank dan ook om hen te veroordelen tot 12 maanden cel en een boete van 400 euro.”

Beide beklaagden waren dinsdag niet aanwezig op hun proces en dreigen dan ook bij verstek te worden veroordeeld. Een magere troost voor bakker Stijn Vanderveken, die zegt zijn geloof in het rechtssysteem verloren te hebben. “Ik krijg echt het gevoel dat je hier in België kan doen wat je wil. Ik ben niet veilig in mijn eigen woning. Ik werk 12 tot 15 uur per dag, en dan krijg je dit”, klonk het emotioneel. “Ik vind dit allemaal niet correct. Ik ben een man met een gezin met drie kinderen en ik heb het gevoel gekregen dat ik hen niet meer kan beschermen.”

De rechter had begrip voor de frustratie van bakker Stijn, maar wees de man er op dat de strafuitvoering een politieke aangelegenheid is. “Wat wij doen, is met de middelen die we hebben, passende straffen proberen op te leggen. Politici maken wetten om mensen zoveel mogelijk uit de gevangenis te houden, wij moeten dat met lede ogen aanzien en dan frustreert ons ook”, klonk het. Een uitspraak wordt verwacht op 27 februari.