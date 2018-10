Dievenbendes viseren Duitse luxewagens in Druivenstreek

Na Grimbergen en Dilbeek hebben dieven nu ook in de Druivenstreek Duitse luxewagens in het vizier. Donderdagnacht werden in Overijse in drie wagens onder meer airbags en GPS-consoles gestolen.

Volgens de politiezone Druivenstreek flakkert de inbrakengolf in Duitse luxewagens niet toevallig nu op, omdat het 's avonds vroeger donker is. Het is bovendien een probleem dat de Druivenstreek overstijgt. Vorige week werd in minstens vijftien wagens ingebroken in Grimbergen en Dilbeek. Telkens gingen dieven aan de haal met auto-onderdelen zoals airbags, boordcomputers, stuurwielen, GPS-consoles en richtingaanwijzers.

Het gaat om dievenbendes - vooral uit Litouwen - die vaak heel professioneel te werk gaan en daarom moeilijk te vatten zijn. De schade die ze aanrichten, loopt per wagen al snel op tot enkele duizenden euro.