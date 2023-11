Dilbeek biedt oudere mensen die partner verliezen luisterend oor via project Troosttijd

In Dibeek krijgen oudere mensen die hun partner verliezen voortaan een troostkaartje. Daarop staat waar ze terecht kunnen voor hulp. Maar ze krijgen ook een telefoontje om te horen hoe het met hen gaat, want een luisterend oor kan heel veel betekenen voor wie het moeilijk heeft.

Maria Lagrou woont in een serviceflat op de site van woonzorgcentrum Breugheldal in Dilbeek. Ze woont er alleen, want begin dit jaar overleed haar man. Haar omgeving ving haar goed op, maar het gemis blijft knagen. “Hoe goed ik ook omringd ben, het verlies van mijn man blijft enorm. Ik had nooit kunnen denken dat het zo zwaar zou zijn,” getuigt ze. Daarom lanceert het Team Ouderenwelzijn van Dilbeek het project Troosttijd. Vrijwilligers zullen vanaf deze maand de 65-plussers in de gemeente die onlangs hun partner verloren, opbellen. “Zo’n troosttelefoontje is erg belangrijk”, weet vrijwilliger Greet Van Doorn. “Wij kunnen mensen doorverwijzen naar hulpinstanties en bieden een luisterend oor.”

Troosttijd vloeit voort uit een eerder initiatief van het Team Ouderenwelzijn. Dilbekenaren die tachtig worden, krijgen allemaal een telefoontje met gelukwensen. “Dat initiatief leerde ons dat mensen zoiets heel positief ervaren. We bieden een fijne babbel en leiden mensen toe naar de juiste professionele hulpverleners,” zegt Van Doorn. Maria Lagrou beaamt: “Ik waardeer de vriendschap die ik daardoor krijg, enorm. Een telefoontje doet wonderen.”