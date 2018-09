Dilbeek heeft diervriendelijkste bestuur van Vlaanderen

Met het oog op de nakende gemeenteraadsverkiezingen onderzocht Gaia in 397 gemeenten, waarvan 225 in Vlaanderen, het lokale beleid inzake dierenwelzijn. Volgens voorzitter Michel Vandenbosch is dat immers in stijgende mate een belangrijk element voor kiezers. Criteria die meespeelden bij de bevraging zijn vb: heeft de gemeente een schepen voor dierenwelzijn, is er een budget voor zwerfkattenbeleid, is er een verbod op verkoop van gezelschapsdieren op markten, etc.

De gemeente Dilbeek haalt met 91% de meest diervriendelijke score in heel Vlaanderen, net voor de Antwerpse gemeenten Merksem en Wilrijk. Als provincie haalt Vlaams-Brabant een gemiddelde score, met af en toe ook uitschieters in negatieve zin: de gemeente Bever bengelt met een score van 16% helemaal onderaan. De minst diervriendelijke gemeente van Vlaanderen is volgens het onderzoek het Oost-Vlaamse Kluisbergen.

De details staan op de website www.kiezenvoordieren.be