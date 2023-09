Dilbeek niet blij met mogelijk asielcentrum aan gemeentegrens, kabinet De Moor: "voorbarig"

Burgemeester van Dilbeek Willy Segers (N-VA) is niet te spreken over de mogelijke komst van een opvangcentrum voor asielzoekers in Sint-Jans-Molenbeek, op de grens met Dilbeek. Volgens Segers zouden asielzoekers worden ondergebracht in woonzorgcentrum Paloke. Maar zowel het kabinet van de bevoegde staatsecretaris De Moor (cd&v) als het gemeentebestuur van Molenbeek zeggen dat er nog geen beslissing is gevallen over de locatie. Toch is Segers ongerust.

In het voorjaar van 2024 worden 350 asielzoekers die nu al in Molenbeek worden opgevangen, overgebracht naar een nieuwe locatie. Volgens burgemeester van Dilbeek Segers kan het niet anders dan dat woonzorgcentrum Paloke op de grens met Dilbeek die nieuwe locatie is. En dat ziet hij niet zitten. “De toegangswegen rond die locatie bevinden zich vooral op Dilbeeks grondgebied. En aangezien het niet om een gesloten centrum gaat, kunnen die mensen zich daar vrij bewegen. Onze inwoners nog eens warm moeten maken voor een nieuw asielcentrum, is niet oké.”

In een schriftelijke reactie aan onze redactie herhaalt De Moor dat er nog geen beslissing is gevallen over een locatie, maar ook dat er geen extra asielzoekers bijkomen in Molenbeek. “Er komen geen extra plaatsen,” klinkt het. “De huidige worden vervangen door een nieuwe locatie binnen de gemeente Molenbeek.”

"Geen gesprekken"

Ook de directie van woonzorgcentrum Paloke valt uit de lucht. “Ik ben heel verbaasd, want wij hebben geen enkele intentie om ons woonzorgcentrum te sluiten,” aldus Lieve Van Boxem van Paloke. “Wij zijn ook niet in gesprek met Fedasil. Noch over een verhuur noch over een verkoop. Paloke blijft gewoon Paloke, met onze huidige bewoners.”

De Moor benadrukt in haar schriftelijke reactie ook dat het qua spreiding van asielzoekers goed zit. “Van het totale aantal opvangplaatsen van Fedasil bevindt zich 5 procent in Vlaams-Brabant. Er is dus spreiding.”