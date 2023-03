Dilbeek niet langer een fairtradegemeente: “Label niet nodig om er aandacht voor te hebben”

Dilbeek is één van de zes gemeenten in Vlaanderen die zich niet langer een fairtradegemeente mag noemen. De gemeente blijft aandacht hebben voor fairtrade, maar vindt het label niet meer nodig. Voormalig schepen en huidig gemeenteraadslid Karel De Ridder (Groen) reageert ontgoocheld.

Dilbeek verliest de titel van fairtradegemeente. Een keuze die het gemeentebestuur zelf genomen heeft. “We kregen van Dilbeek te horen dat ze nog zullen inzetten op fairtrade, maar dat niet langer via onze campagne willen doen”, klinkt het bij Fairtrade Belgium, één van de ngo’s achter het label om eerlijke handel op de kaart te zetten. “Het gemeentebestuur is met andere woorden niet meer geëngageerd om het label te behouden. De gemeenteambtenaar die voorheen Noord-Zuidmedewerker was, heeft intussen andere taken gekregen.”

De gemeente ziet het nut van het label niet meer in. “We blijven aandacht schenken aan duurzaamheid en de aankoop van eerlijke producten, maar het label geeft de gemeente te veel administratieve rompslomp”, zegt schepen Luc Deleu. “We vinden dat we het label niet nodig hebben om fairtrade te zijn. Daarom hebben we nee geantwoord toen ons gevraagd werd om het lidmaatschap te vernieuwen.”

Een spijtige zaak vindt voormalig schepen van Ontwikkelingssamenwerking Karel De Ridder. “Het huidige bestuur heeft geen voeling met het onderwerp. Dat er zelfs geen ambtenaar is die de zaken rond internationale samenwerking opvolging opvolgt, is jammer voor de vrijwilligers die zich er al jaren voor inzetten”, aldus De Ridder.