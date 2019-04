Dilbeek maakt 6,6 miljoen euro vrij voor de renovatie van de welzijnssite Breugheldal aan de Itterbeeksebaan. Met dat geld wordt een masterplan opgemaakt en een eerste fase van de werken uitgevoerd. Wanneer die starten, is niet duidelijk.

Dilbeek pompt 6,6 miljoen euro in Breugheldal

Wanneer de renovatie van Breugheldal start is niet duidelijk. Feit is dat de site er binnen enkele jaren helemaal anders zal uitzien. Zo wil Dilbeek 24 assistentiewoningen afbreken en 32 woningen renoveren. De site uit de jaren '80 zijn verder ook een woonzorgcentrum, lokaal dienstencentrum en dagcentrum gelegen. Vier architectenbureaus werken momenteel een masterplan uit voor de site. In juni kiest een jury het beste ontwerp.

Verder bevinden zich rond de centrale parking van Breugheldal ook een school, kinderdagverblijf, het leegstaande gemeentehuis van Itterbeek, een jeugdhuis, het sport- en recreatiecentrum Itterbeek en een tennisclub met kantine. Voor de zone aan de Keperenbergstraat werd al een plan opgesteld dat een volledige herinrichting mogelijk gemaakt.