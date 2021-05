Dilbeek verbiedt 's nachts toegang tot verschillende parken

De gemeente Dilbeek verbiedt via een burgemeestersbesluit de toegang tot verschillende parken en natuurgebieden in de gemeente tussen 22 uur en 6 uur. Het gaat om het Sint-Alenapark, de Wolfsputten en het park rond het gemeentehuis. Aanleiding zijn sporen van nachtelijke feestjes en beschadigingen in de parken.

Twee weken geleden werd er een verbod ingevoerd op het gebruik van alcohol in het centrum van Dilbeek, op de parking van CC Westrand en Dil’arte en de Wolfsputten. Aanleiding waren jongeren, die naarmate de avond en de nacht vordert, minder discipline tonen om de coronamaatregelen na te leven en overlast veroorzaken. Blijkbaar beperken de problemen zich niet alleen tot daar, want een boswachter van het Agentschap Natuur en Bos vond in natuurgebieden sporen van nachtelijke feestjes, beschadigingen en allerlei afval.

“Omwille van de overlastklachten en de inbreuken op de coronamaatregelen is het absoluut noodzakelijk om nu in te grijpen”, staat te lezen in het burgemeestersbesluit. “Zonder voorafgaande toelating van de burgemeester is het daarom verboden om het natuurgebied de Wolfsputten, het Sint Alenapark en het park aan het gemeentehuis te betreden tussen 22 uur en 6 uur. Het verbod wordt geafficheerd aan de hoofdingangen. De politie is belast met het toezicht op de naleving, overtredingen zullen bestraft worden met GAS-boetes.”