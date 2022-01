Dilbeek verstrengt voorwaarden voor bouw appartementen

Anderhalf jaar geleden voerde de gemeente Dilbeek een bouwpauze in. Op uitzonderingen na werden er tijdelijk geen vergunningen meer toegekend voor onder meer appartementen en verkavelingen met een nieuwe weg. Tijdens die periode werkte het gemeentebestuur een bouwkompas uit. “De laatste tien jaar werden er drie procent eengezinswoningen bijgebouwd en maar liefst 23 procent meergezinswoningen”, stelt schepen van Wonen Stijn Quaghebeur vast. “We willen de verstedelijking tegengaan en het landelijke karakter van onze gemeente niet verder verloren laten gaan.”

Dat wil de gemeente onder meer doen met een verordening ‘kwaliteitsvol wonen’. Appartementen moeten voldoen aan bepaalde normen. “Er is een minimumoppervlakte voor appartementen in zijn geheel vastgesteld en voor slaapkamers en terrassen in het bijzonder”, verduidelijkt Quaghebeur. “Aan appartementen moeten ook voldoende parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen zijn. We stellen ook voorwaarden rond duurzaamheid, groen en zonnepanelen.”

Een tweede instrument, het woonomgevingsplan, is bijna klaar. In februari wordt de kaart voorgelegd aan de gemeenteraad. “In landelijke gebieden zullen we geen nieuwe appartementen meer toelaten en in woongebieden leggen we de bouw van meergezinswoningen sterk aan banden. In dorps- en woonkernen geven we wel nog toelating, maar de aanvraag wordt onderworpen aan strenge voorwaarden”, besluit de schepen van Wonen.