Dilbeek wil Castelhof verkopen

De gemeente Dilbeek heeft plannen om het Castelhof in Sint-Martens-Bodegem te verkopen. Renovatiewerken aan het eeuwenoude gebouw zouden de duur zijn, al was daar in de vorige legislatuur nog 1 miljoen euro voor voozien.

De huidige meerderheid wil het gebouw niet zomaar verkopen aan een ontwikkelaar, maar wil eerst een nieuwe bestemming voor de site vinden. De jongste jaren huist in het Castelhof een jeugdcentrum en worden er fuiven georganiseerd. Die zouden in de toekomst een plek kunnen vinden in Cultureel Centrum Westrand. De oppositie van Dilbeek is tegen de verkoop van het domein