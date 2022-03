Dilbeeks burgemeester Segers: "Neem voorlopig geen vluchtelingen in huis"

Het gemeentebestuur van Dilbeek vindt het hartverwarmend dat al heel wat inwoners zich hebben aangemeld om thuis oorlogsvluchtelingen op te vangen, maar raadt hen toch aan om nog even af te wachten. "Mensen die vandaag zeggen dat ze vluchtelingen willen opvangen, maar binnen twee maanden geen plaats meer hebben bijvoorbeeld", zegt Segers. "Wat moet er dan met hen gebeuren? Ook op vlak van vergoedingen en aansprakelijkheid is er nog niet genoeg geregeld." Dilbeek wacht op een duidelijk juridisch kader voor wie oorlogsvluchtelingen opvangt. Tot dan schakelt het zelf een vernselling hoger. Segers ziet zijn gemeenten net als alle andere opnieuw heel wat lasten op hun schouders krijgen, net nu ze wilden bekomen van de coronacrisis. "Ik weet eerlijk gezegd niet welke van de twee het meest ingrijpend zal zijn, maar ik vrees dat dit toch nog een zwaardere dobber wordt. We weten dat er natuurlijk nog heel wat andere vraagstukken aankomen: juridisch, financieel, op het vlak van ondersteuning, onderwijs, integratie, noem maar op. Dat wordt werk voor de komende weken. We moeten ook kijken welk kader er van hogerhand wordt opgelegd. Want dat is er vandaag dus echt niet. Het is echt koffiedik kijken, maar we moeten er ons wel op voorbereiden. Dat is echt niet evident."