Dilbeeks recyclagepark verhuist toch niet naar Schepdaal

De toestand in het huidige recyclagepark van Dilbeek is onveilig. Het containerpark ligt onder de Ring rond Brussel aan de Robert Dansaertlaan in Groot-Bijgaarden. Omdat er brokstukken van de brug vallen, moet het recyclagepark over ten laatste twee jaar verhuizen. Een stuk landbouwgrond aan de Jan de Trochstraat in Schepdaal leek voor de gemeente een geschikt alternatief.

Volgens buurtbewoners zijn er te veel woningen in de buurt van de nieuwe locatie. Ze vrezen ook toenemende mobiliteitsproblemen. De omwonenden startten in september een petitie tegen de komst van het recyclagepark. Dat protest krijgt nu gehoor. Bovendien wil de eigenaar de grond niet verkopen.Een gedwongen onteigening zag het gemeentebestuur niet zitten door het risico op een aanslepende procedureslag. Daarom gaat de gemeente op zoek naar een andere locatie.