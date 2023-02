Dilbeekse Ahmadiyya Gemeenschap viert nieuwjaar met niet-moslims

In het Gildenhuis in Dilbeek hield de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap gisteren daar zijn nieuwjaarsreceptie, met tal van genodigden, vooral niet-moslims. Ze willen hun omgeving daarmee vooral beter leren kennen en hen vertrouwd maken met hun gemeenschap en gebruiken.

De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap nodigde mensen uit voor een goed gesprek en een traditioneel Oosters diner. Iedereen was welkom. “Er zijn eigenlijk geen verschillende klassen in de islam. Iedereen heeft dezelfde rang en dezelfde status”, vertelde imam Asif Bin Owais. “Dat is ook de boodschap die wij geven. Het maakt niet uit of je een moslim bent, een christen bent, een jood bent. In plaats van te focussen op onze verschillen, moeten we focussen op de gelijkenissen tussen ons.”

Een verslag zie je maandag in ons nieuws.