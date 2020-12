Dilbeekse basisschool breidt uit met eerste graad secundair onderwijs

In Dilbeek breidt GO! Basisschool De Vlinder uit met een eerste graad secundair onderwijs. De middelbare school zal ten vroegste in september 2023 openen. Er zal plaats zijn voor 180 leerlingen. Dat meldt Het Laatste Nieuws.

Ringscholen, de scholengroep waarvan basisschool De Vlinder uit Dilbeek een onderdeel is, wil een nieuwbouw plaatsen voor een eerste graad secundair onderwijs. “De school zal gebouwd worden op een deel van de sportsite Roelandsveld, dat eigendom is van de scholengroep”, vertelt Patricia Van Eekenrode, Algemeen Directeur van GO! Ringscholen. “We willen niet dat er veel recreatie verloren gaat, daarom zullen we zo compact mogelijk bouwen.” De nieuwe school moet een energiezuinige en groene plek worden.

Voor de nieuwbouw is een budget voorzien van 2,3 miljoen euro. “We hopen vanaf september 2023 leerlingen te ontvangen, maar dat kan ook later in het schooljaar zijn”, aldus Van Eekenrode. In het eerste en tweede jaar samen zal plaats zijn voor 180 leerlingen.