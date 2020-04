Dilbeekse zelfhulpgroep voor gokverslaafden luidt alarmbel

We zitten dezer dagen met z’n allen veel meer achter onze computer en dat maakt de verleiding om een gokje te doen groter. Dat bevestigt ook Dirk De Troy, oprichter van een zelfhulpgroep Gokken in Dilbeek. Hij krijgt dagelijks berichten van mensen die het moeilijk hebben. “Het gaat voornamelijk om mensen die nog niet zo lang in herstel zijn. We krijgen signalen dat mensen hervallen. De verveling steekt thuis de kop op en ze vluchten achter hun computer”, zegt De Troy. Belangrijk is dat je je bezighoudt en een bepaalde structuur in je dag brengt. De Troy: “Probeer dagdagelijks bezig te zijn met een aantal zaken en laat je ook niet overspoelen met nieuws. Want dat kan angst veroorzaken, en angst en stress zijn een van de gevoelige eigenschappen waar een gokverslaafde mee te maken heeft.”

