Dilbekenaar ontwerpt kaartspel met historisch materiaal

In de spelwereld verschijnt er een nieuwe speler op de markt. Bram De Ridder uit Dilbeek heeft 'Anjou' gecreëerd. Dat is een kaartspel dat volledig is opgebouwd uit historisch materiaal. Wij gingen langs bij Bram om het kaartspel uit te testen.

Anjou belooft een reis door een boeiende geschiedenis, voor zowel jong als oud. “Het is een historisch spel waarbij je als speler echt de rol opneemt van iemand in de studio van meester Orimina. Hij was een boekversierder in het Napels van de 14de eeuw. Als speler is het de bedoeling om zoveel mogelijk indruk te maken door de bladzijden van het boek te versieren,” licht bedenker Bram De Ridder toe.

Bram vond inspiratie in het centrum van Dilbeek. Niet alleen voor het spel, maar ook voor Sunken Tower, het gamebedrijf achter Anjou. “Ik hoorde het verhaal dat het kasteel daar in de vijver is gezonken en alleen de Sint-Alena toren overbleef, maar dat bleek niet te kloppen. Het kasteel is gewoon afgebroken en alleen de toren is blijven staan,” licht hij toe. “Het idee van een kasteel en torens die wegzinken, vond ik wel passen bij een spelstudio en daarom deden we het logo wat lijken op de sunken tower die in het centrum van Dilbeek staat.”