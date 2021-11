Directeur Sint-Victor: “Lokalen te klein om mondmaskers af te zetten”

In Sint-Victor in Alsemberg moeten leerlingen ook tijdens de les hun mondmasker aanhouden. “Als de leerlingen neerzitten, mogen ze in principe hun mondmasker afzetten. Maar dan moeten ze onder meer voldoende afstand kunnen houden en daar wringt het schoentje”, zegt directeur Kevin Swaelens.

Het mondmasker doet vandaag opnieuw zijn intrede in het secundair onderwijs in Vlaanderen. Buiten mag het mondkapje af. Ook wanneer leerlingen in de klas neerzitten, hoeven ze het niet aan te houden. In dat geval moet er wel aan twee voorwaarden voldaan worden. Er moet voldoende ventilatie zijn in de klaslokalen en leerlingen moeten op een veilig afstand van elkaar zitten. “De exacte afstand is niet meegedeeld, maar we gaan uit van anderhalve meter”, vertelt Kevin Swaelens, directeur van Sint-Victor uit Alsemberg.

De school uit Beersel heeft beslist om in de gebouwen het mondmasker te verplichten. “Zo is er weinig discussie mogelijk”, aldus de directeur. “Onze lokalen zijn te klein. Leerlingen praten ook tijdens de les en dat verhoogt de kans om het virus door te geven. Deze maatregel lijkt mij daarom gewoon gezond verstand. Ik hoop zo ook te vermijden dat leerlingen examens moeten missen.”