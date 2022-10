Directie De Knipoog verrast leerkrachten op Dag van de Leerkracht

Het is vandaag de Dag van de Leerkracht en dan worden de juffen en meesters door hun directies in de bloemetjes gezet voor hun dagelijkse onvermoeibare inzet. In de Knipoog in Vilvoorde werden ze allemaal bedacht met een gezond en smakelijke verrassing.

De leerkrachten van Vrije Basisschool De Knipoog in Vilvoorde waren vanmorgen aangenaam verrast. Tijdens de pauze wachtte hen in de leraarskamer een verrassing: een stevige portie fruitsla in een gepersonaliseerde, herbruikbare doos. Een cadeautje van de directie. “Ze slagen er elke dag in om een moeilijke opdracht tot een goed einde te brengen. Er komt heel veel bij kijken. Het is niet alleen het lesgeven maar ook alles wat er bij komt maakt het eigenlijk moeilijk”, zegt directrice Sofie Slaets.

Voor de leerkrachten is het schouderklopje een fijn gebaar. “Ik vind het heel leuk dat we zo’n cadeautje krijgen van de directie, maar eigenlijk is de mooiste dag elke dag dat je van de kinderen een knuffel krijgt”, zegt leerkracht Ilse Callaerts.