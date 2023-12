Dirk Philips trekt lijst Open VLD bij gemeenteraadsverkiezingen in Zaventem

Niet burgemeester Ingrid Holemans, maar schepen Dirk Philips trekt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober de lijst van Open VLD in Zaventem. Burgemeester Holemans zet vrijwillig een stap opzij. "Ik heb signalen gekregen die mij zeggen om het rustiger aan te doen", zegt Holemans.

Dirk Philips heeft een bewogen jaar achter de rug. Begin april werd hij getroffen door een hersentrombose en was een half jaar buiten strijd. Intussen is hij terug helemaal de oude. “Vol energie trek ik dan ook als lijsttrekker naar de verkiezingen. Ik ben omringd door een toegewijd team dat me met raad en daad bijstaat, zo kunnen we verder werken aan een overtuigende, evenwichtige en kwalitatieve kiezerslijst”, zegt Philips.

De Zaventemse Open VLD is verheugd dat Philips het gezicht wordt voor de komende verkiezingen. “Dirk heeft een groot Zaventems hart en heeft als schepen al bijna 24 jaar op de teller staan. Hij weet dan ook als geen ander wat er nodig is om aan de slag te gaan voor een sterk, verenigd en liberaal Zaventem”, besluit Stefanie De Mol, voorzitter van Open Vld Zaventem.

Holemans zal zichzelf dus niet opvolgen. Ze is sinds 2016 burgemeester in de luchthavengemeente. "Het is tijd om de jongeren een kans te geven en ik wil iets meer tijd met mijn familie doorbrengen", zegt Holemans. "Daarnaast heeft mijn lichaam mij de voorbije periode signalen gegeven dat ik het rustiger aan moet doen. Als lijsttrekker en burgemeester gaat dat niet."