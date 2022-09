Discountketen Mere Opwijk sluit na dik 3 maanden al de deuren

De Russische supermarkt Mere die na veel ophef de deuren opende in Opwijk, sluit na dik 3 maanden al de deuren. De winkel blijkt commercieel niet rendabel te zijn. Dat schrijven de eigenaars op Facebook. Mere gaat nu op zoek naar nieuwe locaties in grotere steden in ons land.

Mere Opwijk sluit half oktober definitief de deuren. De winkel opende met vertraging begin juni, terwijl het de bedoeling was om al in april te openen. Maar door de oorlog in Oekraïne lag de komst van Mere gevoelig en wachtte burgemeester De Coninck zo lang mogelijk met het uitreiken van een vergunning.

Een volkstoeloop naar de supermarktketen die pretendeert tot 20 procent goedkoper te zijn dan andere winkels bleef uit. Mere Opwijk is nu een eindig verhaal, maar de keten blijft het plan behouden om 10 winkels te openen in België. Mere gaat daarvoor op zoek naar panden in Brussel, Antwerpen, Gent, Brugge en Leuven.