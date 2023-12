Wie is nu eigenlijk eigenaar van de kerk van Nieuwenrode? De gemeente Kapelle-op-den-Bos? Tot zolang die vraag niet eenduidig is beantwoord, zijn voorziene investeringen van zo’n 2 miljoen euro in 2025 in de kerk, alvast uitgesteld.

Discussie over wie eigenaar is van de kerk in Nieuwenrode: gemeente stelt 2 miljoen euro aan investeringen uit

In 2021 kondigde het gemeentebestuur aan dat de kerk in Nieuwenrode een dubbel gebruik zal krijgen, met onder andere de uitbreiding van de vrijetijdsdienst in de kerk, kantoorruimte, een cultuurtempel voor concerten, theater, tentoonstellingen en een bistro met veranda. Er bleef ook ruimte voor liturgie. De gemeente Kapelle-op-den-Bos heeft de nodige centen klaar voor verbouwingen, maar zet die voorlopig opzij nu er onduidelijkheid is over wie eigenaar is van de kerk.

“In het kerkenplan staat dat de drie kerken eigendom zijn van de gemeente”, antwoordt schepen van Financiën en Openbare Werken Geert Van de Voorde. “Nu plots beweert de kerkfabriek van Nieuwenrode zelf eigenaar te zijn van het gebouw. Dat heeft tot gevolg dat de voorziene investering van 2 miljoen euro wordt uitgesteld, al zeker tot 2026. Er moet eerst duidelijkheid zijn over het eigendomsrecht.”

Er is afgesproken dat er een overleg komt en de eigendomsdocumenten aan de gemeente worden overhandigd. “Maar de schepen gaat nu al een stap verder. Ik denk dat niemand in Nieuwenrode weet dat het project is uitgesteld”, zegt oppositieraadslid Jos Thomas (cd&v). “Er zijn teksten en beschrijvingen, die zeggen dat de kerk geen eigendom is van de gemeente. Ook het bisdom zegt dat. Ik ben lid van de kerkfabriek en bevestig dat het in een verslag staat.”