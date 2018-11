Dispuut over oproepingsbrieven naar Raad van State

Om de klassieke problemen met de oproepingsbrieven in de zes Vlaamse faciliteitengemeenten rond Brussel te voorkomen, stuurde gouverneur Lodewijk De Witte in opdracht van Liesbeth Homans begin september zelf oproepingsbrieven naar de betrokken inwoners. Hij verstuurde deze conform de Vlaamse wetgeving allemaal in het Nederlands en bood Franstaligen de mogelijkheid om een exemplaar in hun taal aan te vragen.

De faciliteitengemeenten volharden echter nog steeds in de boosheid en zwaaien met arresten van de Raad van State: die zouden volgens hen bepalen dat Franstaligen slechts één keer om de vier jaar moeten aangeven dat ze alle overheidsdocumenten in die periode automatisch in hun taal willen ontvangen. Op vraag van de gemeentebesturen hebben tal van Franstalige inwoners in de faciliteitengemeenten hun voorkeur de afgelopen jaren in die zin laten registreren. Volgens het gemeentebestuur van Sint-Genesius-Rode rechtvaardigt dit hun initiatief om deze inwoners een Franstalige oproepingsbrief te sturen.