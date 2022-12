Documentaire ‘Onze Natuur, De Film’ brengt meer dan 80.000 euro in het laatje voor natuur

De Belgische natuurdocumentaire ‘Onze Natuur, De Film’ heeft al meer dan 250.000 kijkers naar de bioscoopzalen gelokt. Per verkocht bioscoopticket schenkt Kinepolis 1 euro integraal terug naar de natuur, wat een mooi totaalbedrag van zo’n 83.250 heeft opgeleverd. Het bedrag werd vanochtend overhandigd in Hoeilaart.

Een winterse ochtend te midden van de natuur, met de voeten in de aarde: geen beter decor dan het Zoniënwoud in Hoeilaart voor een plechtige overhandiging. Zo mocht Matteo Simoni, stem en ambassadeur van de film de cheque van bijna 83.250 euro afgeven aan de mensen van Natuurpunt, Agentschap voor Natuur en Bos en Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Het totaalbedrag is meer dan we hadden durven dromen”, zegt Walter Rycquart, algemeen directeur bij Natuurpunt. “Dankzij deze actie levert de film twee keer een grote bijdrage aan de natuur. Eerst door 250.000 kijkers te verwonderen en zo het draagvlak voor natuur te vergroten, en dan nog eens door financieel bij te dragen aan meer natuur in Vlaanderen.”

Met het geld zal onder meer de natuur rondom het Zoniënwoud versterkt worden. “De film brengt onze natuur adembenemend mooi in beeld. Maar die natuur is op vele plaatsen kwetsbaar en sommige soorten hebben een duwtje in de rug nodig om te kunnen overleven”, zegt Jos Rutten van het Agentschap voor Natuur en Bos. “Dat wij met dit project de natuur rond het Zoniënwoud kunnen stimuleren, is dan ook bijzonder waardevol."