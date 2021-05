Dode bij ongeval met drie vrachtwagens

Op de buitenring in Zaventem is vanmiddag een dode gevallen bij een verkeersongeval. Daarbij waren drie vrachtwages betrokken.

Op de Ring rond Brussel zijn dit weekend werken begonnen ter hoogte van de brug aan de Hector Henneaulaan in Zaventem. Tijdens de werken is de maximumsnelheid verlaagd naar 70 kilometer per uur. Het verkeer moet er over drie versmalde rijstroken. Vlak voor de werfzone gebeurde rond 14.20 uur een aanrijding met drie voertuigen. Eén van de bestuurders overleefde de klap niet.

De buitenring is momenteel volledig afgesloten ter hoogte van het knooppunt in Sint-Stevens-Woluwe. Het verkeer wordt omgeleid via de E40 en de afrit in Sterrebeek. Het parket van Halle-Vilvoorde heeft een verkeersdeskundige, een wetsarts en het labo ter plaatse gestuurd om de omstandigheden van het ongeval te achterhalen.