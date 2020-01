Dode bij woningbrand in Lot

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West werd rond de middag gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand in de Stationsstraat. Een vrouw die in het huis aanwezig was is ter plaatse overleden. Haar man raakte zwaar verbrand en werd in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. De straat is momenteel volledig afgesloten voor het verkeer. Over de oorzaak van de brand is nog niets geweten. De recherche van de politiezone Zennevallei en het parket Halle-Vilvoorde zijn ter plaatse om de omstandigheden van de brand te onderzoeken.