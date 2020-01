Bij een woningbrand in Lot, bij Beersel, is vanmiddag een dode gevallen. Een tweede slachtoffer werd met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. De brand woedde hevig aan de achterzijde van de woning.

Dode bij woningbrand in Lot, onderzoek naar brandstichting en moord

De Brandweerzone Vlaams-Brabant West werd rond de middag gealarmeerd voor een uitslaande woningbrand in de Stationsstraat. Toen ze aankwamen, hadden toegesnelde buren het echtpaar al proberen te redden uit de brand. Buren koelden de zwaar verbrandde man af met water. Hij werd gereanimeerd en in levensgevaar naar het brandwondencentrum in Neder-over-Heembeek gebracht.

De hulpdiensten probeerden ook nog de vrouw te reanimeren, maar zij overleed ter plaatse. Het koppel zou ook kinderen hebben gehad, maar die waren op het moment van de brand niet aanwezig in het huis. Familie van het koppel werd opgevangen door slachtofferhulp.

Over de oorzaak van de brand is nog veel onduidelijkheid. De recherche van de politiezone Zennevallei, een branddeskundige van het parket Halle-Vilvoorde, het gerechtelijk labo en wetsdokter kwamen ter plaatse om de omstandigheden van de brand te onderzoeken. In de vooravond heeft het parket een onderzoeksrechter gevorderd.

“De precieze omstandigheden zijn nog onduidelijk, maar het parket vordert de onderzoeksrechter voor opzettelijke brandstichting en moord. De onderzoeksrechter zal vanavond ter plaatse afstappen”, meldt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.