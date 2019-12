Dode bij woningbrand in Wemmel, toch geen tweede slachtoffer

Er is dan toch geen sprake van een tweede slachtoffer bij de dodelijke brand in Wemmel vanmorgen. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde. Rond kwart over zeven vanmorgen kregen de hulpdiensten een oproep over een fel uitslaande brand in een villa. Een man van 52 jaar kwam daarbij om het leven. Aanvankelijk werd gedacht dat de oproep van een vrouw kwam en er dus mogelijk een tweede slachtoffer was, maar er werd niemand anders gevonden in de woning. Het parket opent een onderzoek naar brandstichting.