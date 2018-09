Dodelijk motorongeval in Wemmel

"Wat er precies gebeurde, wordt nog onderzocht, maar volgens de eerste vaststellingen reed een 63-jarige motorrijder uit Bornem, komende van Wemmel richting Merchtem de Windberg op en was die betrokken bij een ongeval met een voertuig”, zegt politiecommissaris-woordvoerder Fred Scrayen van de zone AMOW. “De motorrijder overleefde de klap van het ongeval niet. Het parket Halle-Vilvoorde werd verwittigd en de steenweg werd afgesloten." Het slachtoffer werd door de botsing naar de overkant van de baan gekatapulteerd. Hulpdiensten probeerden hem nog te reanimeren, maar de motard kon niet worden gered. Volgens andere motards, die even later aanreden en stopten, was het traject onderdeel van een motortoertocht vanuit Bornem. Het kruispunt Windberg, Rassel werd urenlang voor alle verkeer afgesloten.